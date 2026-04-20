外食チェーンの値上げラッシュが止まらない。原材料費、人件費、エネルギーコスト。あらゆるものが上がるなか、消費者の財布のひもが固くなっている。「おいしい」だけでは選ばれない。“この値段”で、お腹だけではない満足感があるのか。10代から80代の男女1000人に聞いた「コスパが良い」と思う外食チェーンランキングは？【結果一覧】「コスパがいいと思う」外食チェーンランキングTOP1012位日高屋首都圏を中心に展開す