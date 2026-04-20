私はハルミ（20代後半）。周りが私を「完璧主義のザ・A型」だと言うので、自分自身もそういう人間だと理解しています。けれど感謝をされるときだってあるし、人に迷惑をかけているつもりはないので、放っておいてほしいと思っていました。その日は幼稚園で集まりがあり、わからないところを先生に質問しただけなのに、ママ友のサトさんに「いちいち揚げ足を取っている」と嫌味を言われたのです。そんなことを言われるとは驚きです