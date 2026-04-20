【モデルプレス＝2026/04/20】女優の柴咲コウが4月19日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。年齢を“消失”した理由を明かす場面があった。【写真】柴咲コウ、年下イケメン俳優との入浴ショット◆柴咲コウ、年齢を“消失”させた理由番組では、女優・歌手・監督・実業家として多方面で活躍する柴崎にリモートインタビュー。スタジオにいたシンガー・ソングライターの山本彩は「以前、ライブでもおっしゃ