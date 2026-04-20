岡山県警察本部 岡山県警は、不同意わいせつの罪で実刑判決を受けた男性警視(59)を4月20日付で免職の懲戒処分としました。 男性警視は、2024年5月に岡山市の自宅で泥酔していた知り合いの女性（20代）にわいせつな行為をしたとして、2026年4月9日、岡山地方裁判所から懲役2年の実刑判決を受けています。女性は当時報道記者で、取材のため警視の自宅を訪れていました。 このほか、県警は、別の30代の女性の家に複数回宿泊