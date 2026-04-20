松竹芸能は20日、公式サイトを更新。10日に26歳で亡くなったお笑いコンビ、共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）の遺族コメントを発表。遺族代表を代表して発した兄の言葉がネット上で話題となっている。公式サイトでは「4月10日に逝去しました共犯者洋平のご家族より生前応援頂いたファンの皆さま、関係者の皆さまに向けてメッセージをお預かりしましたのでここに紹介いたします」と書き出し、遺族代表として洋平さんの兄の言葉