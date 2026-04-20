イラン情勢による原油価格の高騰で全日空と日本航空は5月発券分から国際線の燃油サーチャージを大幅に値上げします。全日空と日本航空の国際線で運賃とは別に徴収される燃油サーチャージは原油価格や為替の変動に伴い2か月ごとに見直されます。これまでは3、4か月前の燃油価格の平均をもとに決められていましたが、イラン情勢に伴い価格が急騰していることから、2、3か月前の平均価格をもとに決めるよう変更されました。これに伴い