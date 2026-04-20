20日午後4時53分ごろ、東北地方で最大震度5強の地震が発生し、気象庁は岩手県と青森県太平洋沿岸、北海道の太平洋沿岸中部に津波警報を発令した。宮城県や北海道太平洋沿岸東部には津波注意報が発令された。これを受け、NHKや民放各局は、放送予定を変更し地震に関するニュースを伝え続けた。NHKでは、女性アナウンサーが「今すぐ、可能な限り高いところに逃げてください。決して立ち止まったり、引き返したりしないでください！」