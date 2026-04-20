京都府南丹市の⼭林で安達結希君（11）が遺体で見つかり、死体遺棄容疑で逮捕された養⽗の安達優季容疑者（37）が殺害を認める供述をした事件。容疑者は遺体が見つかるまで、結希君の行方を捜すふりをしていたが、生前の結希君が容疑者を嫌っていたことから、周囲は失踪翌日には容疑者を疑っていたと関係者が証言した。 【画像】「一言でいうとフツウ」友人たちと塀に腰かける安達容疑者の青春写真と、メガネをかけ