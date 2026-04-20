株式会社イードは、婚活に役立つ最新情報をお届けするメディア「ＬｉＰｒｏ（婚活）」において、現在婚活中または婚活経験のある未婚男女４００人を対象に、異性の趣味に関するアンケートを実施した。「好感を持つ異性の趣味」は、１位が「旅行/ドライブ」、２位が「食/グルメ」、３位が「料理」となった。傾向として、誰でも気軽に楽しみやすく、パートナーと一緒に体験できるような趣味が上位となっている。男女別で見ると