近年、退職代行が話題となっているが、新たに「休職代行」が注目を集めている。否定的な意見を中心にさまざまな意見が寄せられ、SNSでトレンド入りするなど話題となっている。 休職代行のサービスを提供しているのは「合同労働組合私のユニオン」だ。退職は希望していないものの、病気やけがで会社を休みたいと考えている労働者の代わりに、休職したい旨の連絡や休職開始までの手続きを調整する。休職開始までが業務範囲