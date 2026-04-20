5人組ガールグループ・ILLITのMOKAが、休養することが20日、発表された。【写真】ほっそり美脚を披露したIROHA＆YUNAH所属レーベル「BELIFT LAB」は公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、「MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念す