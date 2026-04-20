産直アプリ「ポケットマルシェ」を運営する雨風太陽（本社、岩手県花巻市）は4月20日、公式サイトを更新。子ども向けイベント「ポケマルおやこ地方留学」の広告内容について、「安全上不適切な点があった」として謝罪しました。【写真】農業用トラクターのローダーに子どもたちの姿が（実際の写真）同社は広告の中で、農業用トラクターのローダー部分に複数の子どもらを乗せた写真を掲載。子どもたちは通常は土や肥料を運搬す