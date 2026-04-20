米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」２日目（１９日＝日本時間２０日、ネバダ州ラスベガス・アレジアントスタジアム）、メインの世界ヘビー王座戦は、?ＯＴＣ?ローマン・レインズ（４０）が３０分超えの壮絶な死闘の末に王者ＣＭパンク（４７）を破り、２年ぶりに最高峰王座を手にした。１月のロイヤルランブル戦で優勝し、祭典での最高峰王座挑戦権を得た。パンクとは昨年の祭典でセス・ロリンズを加えた３ＷＡ