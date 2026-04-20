井端弘和監督（ゲッティ＝共同）日本野球機構（NPB）は20日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の井端弘和監督（50）が5月31日の契約満了に伴い、退任すると発表した。次期監督は未定。3月のWBCで2大会連続優勝を狙ったが、準々決勝でベネズエラに敗れた。井端監督はNPBを通じ、周囲への感謝の気持ちを述べた上で「思うような結果を残せず、期待に応えられなかったが、選手たちは精いっぱい戦ってくれた。勝