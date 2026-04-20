今年2月、埼玉県越谷市の路上で、自転車に乗っていた男子高校生がトラックと接触して死亡した事故で、現場から逃走したとして47歳の男性運転手が書類送検されました。【写真を見る】埼玉・越谷市で男子高校生（16）が大型トラックに接触し死亡神奈川・愛川町に住むトラック運転手を書類送検埼玉県警ひき逃げなどの疑いで書類送検されたのは、神奈川県愛川町の男性トラック運転手（47）です。男性運転手は今年2月、越谷市東町の