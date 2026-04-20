ラグジュアリーブランドディオールから、新感覚の「ディオール アディクト グラス リップスティック」が登場。グロスのツヤとリップスティックの発色を兼ね備えた革新的な一本は、唇の上でとろけるように広がり、みずみずしい輝きを演出します。新しいパッケージやカスタマイズケースも加わり、メイク時間をより楽しく彩ってくれる注目のアイテムです♡ ツヤと発色を両立した新感覚リップ