アメリカとイランの停戦期限が21日に迫るなか、アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議を21日にもパキスタンで行うと明らかにしました。トランプ大統領は19日、イランとの協議に向け、アメリカの代表団が20日にパキスタンのイスラマバードに到着すると明らかにしました。ホワイトハウス関係者はJNNに対し、バンス副大統領とウィットコフ中東担当特使、トランプ氏の娘婿のクシュナー氏が協議に参加するとしてい