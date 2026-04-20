女優有村架純（33）の姉で、タレントの有村藍里（35）が20日までにXを更新。引っ越しを繰り返している事情を明かした。藍里は「人生初の一人暮らしは、とにかく家賃が安ければいいと思って適当に決めた」というその部屋のベランダには鳩が住み着いており、しばらくは同居していたという。次に引っ越した部屋には鳩はいなかったものの、ある日、アリを発見。「『外から入ってきちゃったかな？』周りを見渡すと部屋の天井の角から地