4月3日未明、神戸市兵庫区の交差点で軽乗用車がトラックと衝突し、乗っていた男女5人が死傷した事故で、警察は20日、軽乗用車を運転していた大学生の男を逮捕しました。 【写真を見る】【速報】軽乗用車運転の大学生の男逮捕 定員オーバーか トラックと衝突し同乗の男女5人死傷 神戸・兵庫区 過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、兵庫県加古川市の19歳の大学生の男です。 警察によりますと、大学