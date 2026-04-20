半世紀愛され続けてきたハローキティが、いま改めて人の心を揺さぶっている。19日放送のMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)では、“カワイイ”の象徴として世界に広がったキティの裏側に初めて深く迫り、次の50年を見据えたデザイン戦略や、「みんな、なかよく」に込められた思いを特集。放送後、SNSでは「感動して泣いた」「世界を変えるのはキティちゃんかもしれない」といった声が相次ぎ、単なる人気