◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)ドジャース・大谷翔平選手が2安打を放ち、球団単独3位となる51試合連続出塁をマークしました。大谷選手は「1番・DH」でスタメン出場。第1打席は初回、フルカウントから見逃し三振に倒れます。第2打席はドジャースが3回に1点を先制した直後の1アウト1塁。ここで甘く入った変化球を捉えると、打球は右中間を鋭く破るタイムリー2ベースに。大谷選手は5試合ぶりの