春夏のコーデに使えるボトムスを探している人は、着回しのきくスカートを要チェック。シンプルで大人のコーデにしっくりなじむスカートが【無印良品】から登場しているようです。ハリ感とシルエットが魅力というフレアスカートは、購入した無印良品マニアも「名品でした」と話す一品。今回はそんなカジュアルにもきれいめにも取り入れやすいフレアスカートを、春夏コーデで活躍させるた