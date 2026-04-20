京都・南丹市の死体遺棄事件で11歳の安達結希さんが遺体で見つかり、捜査が続けられる中、SNSなどでは不正確な情報、いわゆるデマ情報が相次いだ件について考えていきます。なぜ、デマ情報は拡散されたのでしょうか。まずはどのようなデマだったのか中身から見ていきます。安宅晃樹キャスター：逮捕された安達容疑者は日本国籍ですが、4月15日に台湾の一部のテレビ局が「逮捕された養父は中国人か」と、このように報道しました。そ