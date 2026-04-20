4月19日（日）、ドキュメンタリー番組『情熱大陸』（MBS・TBS系）の放送1400回記念として「ハローキティ次の50年を描く者たち」が放送された。その内容は、ハローキティを支えるデザイナーやプロデューサー、アートディレクターらがキティを支え、キティがキティであることを尊重する努力が見られるもので、SNSではファンを中心に「感動した」「キティちゃんを好きになってよかった」などの声があがった。【動画】4代目デザイ