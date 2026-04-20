ジャーナリスト・池上彰氏（75）が20日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・40）に出演。京都男児遺棄事件に関する報道について、番組MCの大下容子アナウンサー（55）に苦言を呈した。今回の事件では、京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された。同容疑者の逮捕容疑は、3月23日朝ごろから4月13日午