インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、車両運行管理事業や運転代行事業などを行うトランスアクト（同港区）と共同で「専属運転手を雇っていそうなアーティスト」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。【1〜10位】意外な《アーティスト》もランクイン？TOP10を全部見る！調査は2026年1月15日から同月27日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効