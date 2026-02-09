インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、車両運行管理事業や運転代行事業などを行うトランスアクト（同港区）と共同で「専属運転手を雇っていそうなアーティスト」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

【1〜10位】意外な《アーティスト》もランクイン？ TOP10を全部見る！

調査は2026年1月15日から同月27日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、ロックミュージシャンの矢沢永吉さんで、93票でした。「専属運転手付きの高級車で乗り付けるイメージがあるから」（50代男性）、「アーティストを超えて国民的スターでもあるので、当然雇っているだろうと思う」（50代女性）といったコメントがあったということです。

2位には、シンガー・ソングライターで俳優のGACKTさんがランクイン。126票でした。「完璧主義でラグジュアリーなライフスタイル、どこに行くにも黒塗りの車でさっそうと現れそうなイメージがある」（60代男性）、「彼は格が違う人なので、当然専属の運転手は雇っていると思う」（30代女性）といったコメントがあったということです。

そして、1位は、演歌歌手の北島三郎さんで、209票獲得しました。「演歌界の大御所だから。黒塗りの大型ワゴンに乗っていそう」（60代男性）、「歌謡界の大御所北島三郎は、やはり後部座席でどっしり座っている姿しかイメージできません」（40代男性）などの回答が集まったとのことです。