AI³èÍÑ¤ÏPoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¤ÎÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¡¢¼Â±¿ÍÑ¤Ç²ÁÃÍ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤¬»ñ»º±¿ÍÑ¤À¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖROBOPRO¡Ê¥í¥Ü¥×¥í¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¢£¼Â±¿ÍÑ¤Î¼ÂÀÓ¤¬Î¢ÉÕ¤±¤ëAI±¿ÍÑ¡ÖROBOPRO¡×¡ÖROBOPRO¡×¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¾­ÍèÍ½Â¬¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊAIÅê»ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Þ