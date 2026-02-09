1988年から日曜日の昼にフジテレビ系で放送されていた『あっぱれさんま大先生』に出演していた、人気子役の“かなちゃん”こと中武佳奈子さん。芸能界を引退後は波乱万丈な人生を送り、近年は再び表舞台へと活躍の場を広げていました。しかし、突如として2年間続けてきた発信活動を休止。SNSも全て停止し、その理由として「レベルアップの時期」と表明しています。今回のインタビューでは、中武さんの現在の状況、そして今後の目標