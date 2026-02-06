（台北中央社）3月に開かれる野球の国際大会「第6回ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）の各国の出場全選手が6日、発表された。台湾代表は、投打ともに国際経験豊富な顔触れがそろった。投手陣では、米マイナーで経験を積む左腕・林〓〓、台湾プロ野球・味全からソフトバンクに加入した最速158キロ右腕の徐若熙、日本ハムの古林睿煬らが選出。投手16人中、海外組が9人を占めた。野手では、メジャー経験を持つ張育成、西武