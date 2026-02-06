炭火であぶられているのは高級魚・ノドグロ。深海に生息し、まだ謎の多いこの魚の完全養殖に近畿大学が、世界で初めて成功しました。濃厚な味わいで、白身のトロとも称されるノドグロ。漁獲量が少なく、価格も高い高級魚です。そのノドグロの完全養殖に成功したと、近畿大学の水産研究所が発表したのです。近畿大学水産研究所・家戸敬太郎所長：完全養殖の卵のふ化の瞬間。世界初の完全養殖を達成した。家戸所長によると、ノドグロ