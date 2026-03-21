SUPER EIGHTの村上信五（44）が21日、大阪・東大阪市で行われた近大の卒業式にゲストスピーカーとしてサプライズで登壇した。はかまやスーツ姿の卒業生約6000人で埋まる会場がどよめく中、スーツ姿で登場した村上は“熱烈歓迎”に一瞬、驚いた表情を見せ、「ただいまご紹介に預かりました、アイドルをやらせていただいています村上信五でございます」と自己紹介すると、会場はさらにヒートアップ。「信五！」と野太い声も飛んだ。