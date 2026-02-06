今回の衆院選、各社の世論調査では自民党の圧倒的優勢が伝えられ、中道に関しては「半数以下に議席を減らす可能性」（FNN）も指摘される。そもそも、本当に立民は公明とくっついて良かったのか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏は「公明党という比較対象ができたことで、これまでの立憲民主党の政策のいかがわしさが、誰の目にも明らかになってしまった」と語る。どういうことなのか？ 【画像】まさか…小選挙区