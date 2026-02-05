メ～テレ（名古屋テレビ） 衆議院選挙の投票日まで、あと3日となりました。戦後最短の「超短期決戦」となる中、みなさんはどのように投票先を決めていますか？現代の最新技術に頼ると落とし穴も。 「友達のような感じで使えるところが便利」（大学生） 「言語化できない時に、友達みたいな感じで聞いたら専門知識で答えてくれる感じです」（20代会社員） 難しい問題にもやさしく答えてくれる「生成AI」。その生成