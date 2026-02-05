アメリカ・フロリダ州のゴルフ場で2024年、トランプ氏を待ち伏せ殺害しようとしたとして暗殺未遂などの罪に問われた男に、4日、終身刑が言い渡されました。アメリカ・フロリダ州の連邦地裁は4日、2024年9月にフロリダ州のゴルフ場で、当時、共和党の大統領候補だったトランプ氏を殺害しようとしたなどとして起訴されていたライアン・ラウス被告（59）に終身刑の判決を下しました。司法省によりますと、ラウス被告は、トランプ氏が