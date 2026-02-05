東洋インキ株式会社の「LioatlasR UFP」を今季から活用するJリーグは2月4日、明治安田Jリーグ百年構想リーグにおいて、対戦カードごとに最適なユニフォームカラーを選択できる配色選択ツール「LioatlasR UFP（リオアトラス ユーエフピー）」を試験的に導入すると発表した。今回導入される「LioatlasR UFP」は、東洋インキ株式会社が提供するカラーマネジメントツールだ。Jリーグ全60クラブのユニフォームデータベースの中から