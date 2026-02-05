キヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司氏が5日、コメンテーターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。海洋研究開発機構（JAMSTEC）が、地球深部探査船「ちきゅう」が南鳥島（東京都小笠原村）沖の水深約5600メートルの海底から、レアアース（希土類）を含んだ泥を採取することに成功したと発表したことに言及した。内閣府によると、採取量を増やした本格的な採掘試験は2027