「ネジはもう買わないからな。嫌だったら土下座しに来い！」営業主任の怒りの電話＆メールで、取引先の担当者が休職してしまった。納期遅れに対する催促は正当なクレームか、それともカスタマーハラスメントに当たるのか。企業間取引で起きたやりとりの「クレーム」と「ハラスメント」の境界線はどこにある？（社会保険労務士木村政美）＜甲社概要＞都内にある機器製造販売会社。従業員数300名。＜乙社概要＞顧客の注文に合わせ