「ネジはもう買わないからな。嫌だったら土下座しに来い！」営業主任の怒りの電話＆メールで、取引先の担当者が休職してしまった。納期遅れに対する催促は正当なクレームか、それともカスタマーハラスメントに当たるのか。企業間取引で起きたやりとりの「クレーム」と「ハラスメント」の境界線はどこにある？（社会保険労務士 木村政美）

「『また納期が遅れます』だって？これで今月の延期は3度目だ」

1月中旬。Aは眉間にしわを寄せ、Bから届いたメールを読むと立腹し、思わず机に置いてある受話器を上げた。

甲社は1年前に新商品を開発し、製造販売をするにあたり乙社と新規契約を結んだ。しかし3カ月前からネジの原料となる金属の輸入調達が難しくなり、納期遅れが目立つようになった。甲社はそのネジがなければ新商品を製造できない。売れ行きには手ごたえを感じていただけに、思わぬところでつまずいた形だ。これでは注文を受けた顧客に対して迷惑がかかるし、会社の業績にも影響する。それに……。

「新商品の売り上げ目標を達成したら、甲社長から『次回の人事異動で営業課長にするから』と言われたばかり。課長になれば同期での出世頭になり、給料もボーナスもメチャメチャ上がるのに……。ここで邪魔されてたまるか」

Aは納品遅れの原因について、Bから何回も事情を聞いていたが、「結局はそっちの言い訳だろ？謝るだけなら誰でもできる。君の声を聞くだけでイライラするよ」などと普段から強い口調で接していた。代替品を提案するなどすればいいのに、機転が利かないBを嫌っていたのだ。

Aは電話に出たBに向かって、不機嫌な声で言った。



「メールを見たけど、またネジの納品が遅れるの？」

「申し訳ございません。前から何度もお話ししている通り……」

謝罪し状況を説明しようとするBをAは遮った。

「また言い訳か。もう聞きあきた。こっちとしては、早くネジを作って入れてくれればいいんだよ」

「ですから……」

Bの声はあきらかに震えていた。その様子を感じ取ったAは怒りをあらわにした。

「ネジはもう買わないからな。嫌だったら土下座しに来い！」

言い終わると電話を一方的にガチャ切りした。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）