Photo: mio 2025年4月9日の記事を編集して再掲載しています。これなら賭けに出なくてもいいのか〜。持ち運びやすさと丈夫さを両立したモンベルの「トラベルアンブレラ 55」なら、折りたたみ傘を持ち歩くことがグンと楽になりました。わずか112gの超軽量な折りたたみ傘 求めていたのは、軽くて丈夫な折りたた