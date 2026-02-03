2025年夏の参院選で躍進を遂げた参政党が、得意とするSNSでの選挙戦で思わぬ苦戦を強いられている。発信した内容に誤りを指摘されるという失態が目立つ中、神谷宗幣代表はSNSでの発信が広がらないことに違和感を訴えている。「高市政権支持層こそ参政党へ」→「なんでやねん」参院選では石破茂首相（当時）の自民党を攻撃し、議席を大幅に増やした参政党。今回の衆院選では182小選挙区に候補者を擁立し、党勢のさらなる拡大を狙う