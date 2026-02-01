札幌市は３１日、清田区にある衆院選の期日前投票所で、投票資格のない区民の３０歳代男性に、誤って投票をさせてしまったと発表した。発表によると、男性は住民票を清田区に移してから公示日前日時点で３か月が経過しておらず、選挙人名簿に登録されていなかった。男性は２９日に投票所を訪れ、担当者が名簿登録の有無を確認する際、同じ住所で登録されていた男性の双子の兄と勘違いし、投票用紙を交付したという。男性の投票