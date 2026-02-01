1890年から始まった電話番号案内サービス「104」が、紙の電話帳「タウンページ」と共に2026年3月31日に終了する。相手先の名前や住所をオペレーターに伝えると、該当する電話番号を教えてくれるサービス。電話帳が近くにないとき、電話一本で番号を教えてくれるサービスに助けられた人は少なくないだろう。終了する理由について、NTTの広報は、「電話番号の検索手段がインターネットがメインになってきたことや、固定電話の減