[1.31 プレミアリーグ第24節](スタンフォード ブリッジ)※26:30開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 1 ロベルト・サンチェスDF 5 ブノワ・バディアシルDF 21 ヨレル・ハトDF 23 トレボ・チャロバーDF 27 マロ・グストMF 8 エンソ・フェルナンデスMF 10 コール・パーマーMF 11 ジェイミー・バイノー・ギテンスMF 25 モイセス・カイセドMF 49 アレハンドロ・ガルナチョFW 9 リアム・デラップ控えGK 28 テディー シャーマン=