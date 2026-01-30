【右左美 彗】 2026年10月 発売予定 価格 通常版：20,500円 KADOKAWAスペシャルセット：25,300円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle」より、2026年10月に発売予定の1/6スケールフィギュア「右左美 彗」。こちらは、テレビアニメ「人外教室の人間嫌い教師」に登場するうさぎの生徒「右左美彗」を立体化し