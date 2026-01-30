【右左美 彗】 2026年10月 発売予定 価格 通常版：20,500円 KADOK AWA スペシャルセット：25,300円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle」より、2026年10月に発売予定の1/6スケールフィギュア「右左美 彗」。こちらは、テレビアニメ「人外教室の人間嫌い教師」に登場するうさぎの生徒「右左美彗」を立体化したものだ。

今回は、右左美彗がぴょんと跳ねているような瞬間をとらえたフィギュアオリジナルのポージングで再現されている。商品ラインナップには通常版に加えて、描き下ろしイラストを使用した特製ラバーマットなどが付属する「KADOKAWAスペシャルセット」も用意されているので、そちらも合わせてチェックしておこう。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約280mmだ

チロリと小さく舌を出しておどけているような表情がとってもかわいらしい、こちらの右左美彗。少しだけウェーブがかかったピンク色のショートヘアは、インナーカラーで青く染められている部分もあり、全体的な色合いもファンシーだ。

頭の上には大きなうさ耳が生えているほか、うさぎをモチーフにした髪飾りがつけられているところもおしゃれである。ちなみに、今回展示されていたものは通常版の表情だが、これとは別に「カドスト」「キャラアニ.com」で購入すると限定特典として「にっこり顔パーツ」が付属する。

少しおどけているような表情だ

かなり大きめのうさ耳が生えている

ワンポイントの髪飾りもかなり目立つ

右左美彗が身につけている衣装は、セーラー服をアレンジしたようなデザインになっている。胸の辺りにはリボンがつけられており、こちらはふんわりと浮かんでいるような動きが表現されている。また、袖の部分が長く、手がすっぽりと隠れているような状態になっているところも特徴的だ。

衣装は白を基調にしながら紫や水色があしらわれている

胸につけたリボンは少し浮いているように見える

長い袖で手がすっかり隠れてしまっている

全体的に制服を和風にアレンジしたような姿になっており、下半身部分もプリーツがついたスカート風になっているところもユニークである。ほっそりとした脚に白いタイツを身につけているほか、足元には耳と同じモフモフがつけられているところもポイントだ。

和風テイストだが今時のスタイルだ

足の細さも際立っている

靴にもモフモフがつけられている

こちらの「右左美 彗」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の締め切りは4月8日までとなっており、まだまだ時間的に余裕がある。少しでも気になっているならば、近くに遊びに行ったついでにお店にも足を運んでみよう！

(C)来栖夏芽／KADOKAWA／不知火高校製作委員会