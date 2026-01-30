停電の影響で運転を見合わせていた、宇都宮線、高崎線は8時8分ごろ運転を再開し、遅れが出ているということです。【画像】運転見合わせ区間目的地まで通常より大幅に時間を要する場合があります。最新情報を確認の上お出かけください。（ANNニュース）