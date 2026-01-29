超短期決戦となった衆議院選挙について、大分県は29日から有権者に投票への参加を呼びかける街頭活動を始めました。 【写真を見る】「超短期決戦」の衆院選、入場券なしでも期日前投票可能街頭啓発スタート大分 今回の衆院選について、県は29日から市町村や地域の明るい選挙推進協議会と県内20か所で街頭啓発活動を実施します。 JR佐伯駅では参加者が駅の利用者に記念品を手渡しながら、投票への参加や選挙違反防止