フリーアナウンサーの宮根誠司が総合司会を務める情報番組『情報ライブ ミヤネ屋』（読売テレビ制作・日本テレビ系）が、9月いっぱいで終了すると複数のメディアが報じている。「『女性セブンプラス』によれば、宮根さんサイドから降板の申し出があったとされています。背景には、裏番組の『ゴゴスマ-GO GO!Smile!』（CBCテレビ制作・TBS系）に関東・名古屋・関西の3大都市圏で視聴率が敗れた点などが取りざたされています」（ス