大分県立芸術文化短期大学美術科の卒業制作展が27日から県立美術館で始まり、個性豊かな作品が並んでいます。 【写真を見る】芸短大の卒業制作展、県立美術館で開幕全長4mの力作「自由への脱出」など2年間の集大成76点大分 この展示会は県立芸文短大の学生が学んできた成果を発表する集大成の場として毎年この時期に開催されます。 会場には美術科と専攻科の38人がおよそ5か月かけて制作した日本画や油絵・彫刻などの卒業制